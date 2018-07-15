«Делай как Неймар»: Теннисист на Уимблдоне научил футболиста симулировать

Сегодня, 16:06

«Мини-спектакль» спортсмена сорвал овации трибун и вызвал восхищение у болельщиков. На матче парного разряда напарник случайно попал швейцарцу теннисным мячом в спину, после чего тот скорчился от боли, попытался перед всеми повторить известные движения бразильской футбольной звезды.

«Неймар-челлендж» докатился до Уимблдона. На встрече во время матча парного разряда на Уимблдоне теннисист из Швеции Йонас Бьоркман получил теннисным мячом в спину от своего напарника. Реакция спортсмена была неожиданной: Бьоркман решил присоединиться к популярному движению «делай как Неймар», рухнул на травяное покрытие, и всеми возможными способами и частями тела изображал невыносимую боль, как это делал нападающий бразильской сборной Неймар. Остальные участники соревнований тут же распределили между собой оставшиеся роли, и начали подыгрывать спортсмену, заботливо оказывая ему первую помощь, прощупывая пульс и делая искусственное дыхание. Их помощь была невероятно эффективной, вскоре спортсмен продолжил соревнования. Под смех и аплодисменты трибун теннисист научил футболиста красиво и правильно симулировать.

Форвард сборной Бразилии Неймар стал объектом насмешек и мемов на ЧМ-2018. В ходе матчей он не менее 14 минут провел на футбольном поле лежа, изображая адскую боль.