Эдвин Ван дер Сар посоветовал Акинфееву променять ЦСКА на Европу

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Лучший российский голкипер ХХI века за 5 матчей ЧМ-2018 в составе национальной российской сборной пропустил всего 7 голов.

Отличное выступление вратаря на Чемпионате мира-2018 отметили все спортсмены. Благодаря Игорю Акинфееву впервые в новейшей истории российская национальная команда попала в четвертьфинал мундиаля. Точность в отражении ударов в серии пенальти и отличная игра голкипера превзошла достижения и навык самых опытных спортсменов, вызывая восхищения у всех болельщиков.

Бывший вратарь национальной голландской сборной Эдвин Ван дер Сар уверен, что Игорю Акинфееву следует променять ЦСКА на Европу. Легендарный нидерландский футболист считает, что переход станет новым вызовом и возможностью для футболиста, а уход следовало сделать гораздо раньше. Он посоветовал Акинфееву попробовать закрепиться в Европе, и поиграть против классных игроков.

Игорь Акинфеев с 2003 года входит в состав команды ЦСКА, где провел 565 матчей, 244 из которых завершились на ноль. С 2004 года Акинфеев выступает в составе национальной сборной России.