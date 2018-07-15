Для Медведевой изготовили первые золотые лезвия

Сегодня, 09:46

В новом сезоне серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях опробует новый инструмент - «совершенство из розового золота».

Российская фигуристка, обладательница мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов 18-летняя Евгения Медведева готовится к новому, напряженному сезону соревнования по фигурному катанию, который обещает быть богатым и насыщенным. Помимо природного таланта и мастерства, опыта, умений и навыков, приобретенных в длительных, изнурительных тренировках, помогать на льду ей будет новый, уникальный инструмент - золотые лезвия для коньков, которые впервые изготовили для Медведевой. В своем Instagram фигуристка уже похвасталась новым приобретением, и призналась, что считает огромной честью стать первым обладателем данного «совершенства», не просто инструмента, а настоящего ювелирного изделия. «Было очень интересно поэкспериментировать и обклеить коньки стразиками» - призналась юная спортсменка.

Воспитанница столичной школы фигурного катания Евгения Медведева уже в юном возрасте имела внушительный послужной список побед, являясь достойным конкурентом самым опытным фигуристам. Двукратная серебряная призерша Олимпиады 2018, двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов и Европы 2016 и 2017 годов, серебряная призёрша чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряная призёрша Командного кубка мира 2017 года, двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов сейчас занимает второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.