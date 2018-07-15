Садальский в вышиванке перед финалом ЧМ-2018 заговорил по-украински

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Подписчики пытаются понять логику Станислава Садальского, который впервые за долгое время решил заговорить по-украински и даже надел национальный костюм.

Ранее Садальскому запретили въезд в страну из-за антиукраинских высказываний. Однако теперь, после скандала с хорватами, он решил наверстать упущенное, сказав, что очень расстроен из-за того, что не может вернуться в Украину. Напомним, после победы над Россией хорваты в видеообращении к фанатам прокричали «Слава Украине», за что потом были вынуждены извиняться.

Многие решили, что именно из-за шумихи актер решил вспомнить и про собственные проблемы с Украиной, и для этого новый пост в Instagram он написал на украинском языке. Актер рассказал, что будет болеть за Францию, а потом поедет в Париж, раз не может вернуться в Украину. Многие отметили, что текст сообщения был довольно несвязным, и вставка про страну выглядела притянутой. Поэтому фанаты несколько раз спросили у Садальского, чего он этим добивается.

Кроме того, фанатов удивил тот факт, что актер решил болеть за французов. Очень много тех, кто хочет поддержать хорватов за их дух, ведь Франция и раньше проявляла себя хорошо, в то время как для Хорватии выход в финал – успех. Но некоторые не забыли те скандалы, которые хорватские футболисты устраивали по приезду в Россию: «Буду болеть не за французов, а против хорватов».