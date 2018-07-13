Спортсмен из Черкесска стал чемпионом мира по стритболу

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Стритболом называется уличный баскетбол. Финал проходил в Сербии, и в нём победила сборная России.

В ней участвовал и Хасан Кипкеев, спортсмен из Черкесска. Вместе с командой он получил звание чемпиона мира по стритболу.

Финал со сборной Франции сложился очень непросто. Однако стритболисты РФ доказали, что они – лучшие.

Мэрия Черкесска вручила земляку по этому поводу почётную грамоту. Отмечено, что это достижение по стритболу является важным и для региона, и для страны.

Кипкеев начал заниматься баскетболом с тех пор, как ему исполнилось 10 лет, и отец привёл его в секцию. Тогда трудно было предположить, что юноша из Черкесска войдёт в российскую сборную и станет чемпионом мира.