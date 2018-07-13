Спортсмен из Черкесска стал чемпионом мира по стритболу

Стритболом называется уличный баскетбол. Финал проходил в Сербии, и в нём победила сборная России.
В ней участвовал и Хасан Кипкеев, спортсмен из Черкесска. Вместе с командой он получил звание чемпиона мира по стритболу.
Финал со сборной Франции сложился очень непросто. Однако стритболисты РФ доказали, что они – лучшие.
Мэрия Черкесска вручила земляку по этому поводу почётную грамоту. Отмечено, что это достижение по стритболу является важным и для региона, и для страны.
Кипкеев начал заниматься баскетболом с тех пор, как ему исполнилось 10 лет, и отец привёл его в секцию. Тогда трудно было предположить, что юноша из Черкесска войдёт в российскую сборную и станет чемпионом мира.