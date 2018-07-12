У победительницы Олимпиады Киккан Рэндалл нашли рак груди

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Лыжница получила золотую медаль в командном спринте, будучи в составе сборной США. Спортсменка сама рассказала о диагнозе в Twitter.

У 35-летней Киккан Рэндалл, победительницы Олимпиады в Пхенчхане, нашли рак груди. О диагнозе спортсменка сама рассказала на своей странице в Twitter. По ее словам, медикам удалось обнаружить смертельную болезнь на очень ранней стадии, потому прогнозы по лечению позитивные. Тем не менее, такое событие изменит жизнь Рэндалл в ближайшие месяцы.

Рак груди является вторым по частоте среди онкобольных, уступая первое место раку легких. У мужчин можно обнаружить болезнь в 1% случаев, остальные 99% пораженных числятся женщины от 13 до 90 лет. Больше всего больных проживают в США и Западной Европе.