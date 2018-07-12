Украинец Андрей Шевченко помог России выиграть у Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Сегодня, 17:26

По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, украинский футболист по телефону ему рассказал, как примерно могут играть соперники.

В политическом плане между Киевом и Москвой продолжаются конфликты, однако спорт оказался за пределами всего этого. Андрей Шевченко, являющийся наставником украинской национальной команды, не отказал в помощи российской сборной. После товарищеского матча против Саудовской Аравии он ответил на звонок Черчесова, посвятив его в подмеченные нюансы игры футболистов с Аравийского полуострова.

За эту помощь российский тренер публично выразил благодарность Андрею Шевченко. Стоит отметить, что, несмотря на благие намерения, такую деятельность украинского футболиста в самой Украине могут воспринять крайне негативно. Народные массы критиковали даже певцов, которые получали музыкальные премии в Москве, и потому выигрыш России частично за счёт Андрея Шевченко также способен вылиться для последнего в протесты.