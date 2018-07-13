Из-за травмы Плющенко отменил свои выступления

Сегодня, 03:30

Во время репетиции российский фигурист Евгений Плющенко травмировал шею. Участие в ледовом шоу пришлось отменить.

Спортсмен сообщил поклонникам на своей странице в Instagram о том, что отменил свои выступления из-за травмы. Он принес свои извинения на английском языке и выложил фото, на котором запечатлен в шейном фиксаторе.

В переводе с английского в сообщении сказано, что Евгений не может повернуть голову, но он подготовил новые очень сложные прыжки и сдаваться не намерен. Он сообщил, что проходит интенсивную терапию и вскоре вернется на лед, но, к сожалению, в шоу "Принц на льду", запланированном на 13-16 июля, принять участие не сможет и поблагодарил всех за поддержку.

Поклонники отозвались на сообщение и на русском и на английском и даже на японском. Они пожелали Плющенко скорейшего выздоровления, но некоторые посоветовали полечить голову: «Жень! Я думала ты россиянин! Всегда болела за тебя на русском великом и могучем языке! Здоровья тебе! И как сказала моя дочь( мама: здоровья тебе и в голове и в ногах и в спине!)»