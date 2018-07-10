Маурицио Арривабене пристыдил технического директора «Мерседеса»

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Ранее Эллисон обвинил Кими Ройконен в том, что он врезался в Льюиса Хэмилтона на "Гран-при Великобритании" целенаправленно либо из-за некомпетентности.

Руководителя "Феррари" Маурицио Арривабене возмутило высказывание технического директора "Мерседеса" Джеймса Эллисона, за что он и пристыдил его. Арривабене заявил, что за многолетний опыт работы в "Феррари", где дизайнер работал в 2000-2005, а затем с 2013 по 2016 год, он «должен был набраться ума. Он заявил, что сотрудники «Мерседеса» пытаются научить других быть джентльменами, хотя сами понятия не имеют, как это. Эллисон отметил, что человек, который никогда не был пилотам и не попадал в подобные ситуации не имеет права судить других, а уж тем более обвинять в некомпетентности.

Мнение Джеймса Эллисона поддержал и глава «Мерседеса» Тото Вольф. Он считает, что лишь данный инцидент помешал Льюису Хэмилтону прибыть на финиш первым. В итоге победа досталась немецкому гонщику Себастьяну Феттелю.