Путин удовлетворит просьбу Евкурова о футбольном стадионе в Ингушетии

Сегодня, 17:58

На рабочей встрече в Кремле обсуждались проблемы региона в Северо-Кавказском федеральном округе, и вопрос строительства спортивной арены ко Дню республики.

Сегодня в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина и главы Республики Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова. В ходе беседы руководитель региона озвучил от имени местной молодёжи и спортсменов давнюю просьбу подарить республике спортивную арену ко Дню Ингушетии. Юнус-Бек Евкуров обратил внимание на тот факт, что в субъекте на сегодняшний день нет ни одного стадиона. Он подчеркнул: «мы не просим 30-тысячный, 15-тысячный стадион». Поручить данный проект он попросил Виталию Мутко. Президент России удовлетворил просьбу граждан, и сказал заместителю председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития проработать проект.

После беседы о футбольном стадионе Путин и Евкуров обсудили проблему водоснабжения в регионе, реализацию еще нескольких важных проектов, включая крупнейшее производство фруктов в Европе «Сад-гигант Ингушетия», сокового завода и завода детского питания.