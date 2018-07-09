Главным тренером сборной Испании станет Луис Энрике

Сегодня, 11:06

После неудачного выступления на ЧМ-2018 тренер сборной Испании Фернандо Йерро ушел со своего поста. Теперь эксперты выдвигают кандидатов на данную должность.

Одной из команд, которые показали самую неудачную игру во время Чемпионата мира по футболу, стала сборная Испании, ведь такой невыразительной и нерезультативной игры от команды не ожидали не только ее болельщики, но и противники. После провала наставник сборной Фернандо Йерро подал в отставку.

Теперь эксперты теряются в догадках, кто же станет следующим тренером. Наиболее вероятной кандидатурой называют бывшего наставника «Барселоны» Луиса Энрике. Одна из испанских газет уже даже распространила информацию о достигнутых договоренностях между Королевской испанской футбольной федерацией и 48-летним тренером, а продолжительность контракта составит два года.

Напомним, что наставник сборной Испании Хулен Лопетега был снят с должности прямо во время Чемпионата мира, а его место занял помощник Фернандо Йерро. Такие перестановки все же не помогли избежать провала и испанцы проиграли россиянам на стадии 1/8 финала.

Окончательной информации о назначении нового тренера сборной пока нет.