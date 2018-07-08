«Лучше всех!»: В 2017 году Галкин и маленькая девочка предсказали положение сборной

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Ролик с предсказанием появился на странице юмориста в Instagram. Видео оценили больше 17 тысяч подписчиков.

В 2017 году в программе «Лучше всех!» Максим Галкин и маленькая девочка Лена предсказали положение сборной России на Чемпионате мира по футболу. Юморист предоставил своей гостье ромашку, на лепестках которой текстом вниз написаны возможные результаты ЧМ. Ведущий и участница условились, что последний лепесток покажет результаты, которые российские футболисты дадут в 2018 году.

Максим Галкин написал: «Это невероятно! Листайте и смотрите до конца эфир программы «Лучше Всех!» от 4 июня 2017 года. Я с талантливой девочкой Леной газад предсказал результат нашей сборной!!! Да мы круче осьминога Пауля!!!». Невероятно, но последним лепестком действительно оказалась четверть финала, где российская сборная закончила участие в ЧМ.