В Москве 23 сентября состоится самый массовый забег РФ

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Участникам предстоит преодолеть 42,2-х или 10-километровую дистанцию по центральным улицам столицы.

Глава столицы Сергей Собянин в своем Twitter написал, что 23 сентября в Москве состоится самый массовый забег в РФ. Марафонцам предстоит преодолеть 42,2 километра, или 10 километров в сердце столицы по их выбору. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, под стенами Кремля, чтобы все бегуны могли насладиться видами самых красивых и известных мест, достопримечательностей и памятников архитектуры.

На официальном сайте марафона уже доступна онлайн-регистрация. Участники могут подать заявку до 23 августа. Дополнительная возможность зарегистрироваться для всех желающих будет открыта на Спортивной выставке 21 сентября с 11:00 до 21:00 и 22 сентября с 10:00 до 18:00 при наличии свободных мест.

В рамках мероприятия планируется организовать заезд на хендбайках и гоночных колясках. 22 сентября состоится марафон для детей, все участники которого будут награждены памятными медалями.

Помимо этого, 28 июля пройдет «ночной» 10-км забег, 5 августа СПБ полумарафон «Северная столица», а 26 августа полумарафон «Лужники».