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Гудков: Сборная проиграла, и что?

Сегодня, 14:11

Чиновник рассказал об атмосфере в Москве после проигрыша. По его мнению, столица России может быть европейским городом.

Дмитрий Гудков написал в социальной сети о том, что сборная проиграла, сыграв прекрасный матч с Хорватией: "Сборная проиграла, и что?". На улицах Москвы нет беспорядков и военного положения, как иногда бывает в других странах из-за поведения недовольных ультрасов. Люди ходят веселые, приветливые, естественно, кто-то грустит из-за проигрыша, но это нисколько не отражается на праздности Москвы.

По мнению Дмитрия Гудкова, Москва вполне походит на европейский город, где в одной толпе находятся всевозможные расы и народы. Это важно для психологии людей и не только россиян. Конец своего поста чиновник закончил словами о том, что злая сила не спит, а просто на время затаилась, дав людям отметить Чемпионат мира. Ее выход в свет, уверяет Гудков, зависит только от народа и его готовностью мириться с рамками.

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