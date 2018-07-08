Звезда «Дома-2» агитирует поддержать российских футболистов на встрече с фанатами

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Марина Африкантова написала о том, как гордится российскими футболистами. Поддержать кумиров она собирается на встрече в фан-зоне на Воробьевых горах.

На своей странице в Instagram девушка сделала краткое резюме игры российской национальной сборной в ЧМ-2018: «Друзья! Сборная России завершила выступление на Чемпионате мира на стадии 1/4 финала». Марина сообщает, что игра команды стала для всех настоящим сюрпризом, и на этот раз – приятным. Стало известно о том, что 8 июля футболисты проведут встречу со своими фанатами в фан-зоне на Воробьевых горах. Звезда «Дома-2» агитирует всех не игнорировать мероприятие, а прийти и поддержать команду.

Поклонники активно соглашались с девушкой: «Наши ребята сыграли достойно». Также в комментариях можно прочитать, что некоторые считают футболистов настоящими героями, которые доказали всеми миру, что в России тоже умеют играть в футбол.