VistaNews.ru


Звезда «Дома-2» агитирует поддержать российских футболистов на встрече с фанатами

Сегодня, 12:24

Марина Африкантова написала о том, как гордится российскими футболистами. Поддержать кумиров она собирается на встрече в фан-зоне на Воробьевых горах.

На своей странице в Instagram девушка сделала краткое резюме игры российской национальной сборной в ЧМ-2018: «Друзья! Сборная России завершила выступление на Чемпионате мира на стадии 1/4 финала». Марина сообщает, что игра команды стала для всех настоящим сюрпризом, и на этот раз – приятным. Стало известно о том, что 8 июля футболисты проведут встречу со своими фанатами в фан-зоне на Воробьевых горах. Звезда «Дома-2» агитирует всех не игнорировать мероприятие, а прийти и поддержать команду.
Поклонники активно соглашались с девушкой: «Наши ребята сыграли достойно». Также в комментариях можно прочитать, что некоторые считают футболистов настоящими героями, которые доказали всеми миру, что в России тоже умеют играть в футбол.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем