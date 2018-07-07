Джигурда хотел матом взбодрить сборную России перед матчем с Хорватией

Сегодня, 14:00

Ролик с напутствием опубликован в Instagram и собрал не более 200 лайков. Видео сняли во время очередного пиара шоумена в качестве мэра Москвы.

Никита Джигурда хотел своим ведическим матом взбодрить сборную России по футболу перед матчем с Хорватией, но смог удержаться. В Instagram артист опубликовал короткий ролик, подписав его пояснительным комментарием: «Я предлагал взбодрить нашу сборную русским ведическим матом моим. Увы, отказали, но поддержку упорную сегодня мы нашим орлам отдадим по полной программе, как в драме...».

Сейчас Никита Джигурда решил попробовать себя в политике и общественной деятельности, выдвигая свою кандидатуру на мэра Москвы. Естественно, шансы на победу сомнительны, но что не сделаешь ради хайпа и роста без толку растраченной популярности. К сожалению или к счастью, такой пиар не прибавляет Джигурде подписчиков, которых чуть больше 47 тысяч.