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Николай Соболев: победа России на ЧМ-2018 вызовет стихийное бедствие

Сегодня, 18:09

Видеоблогер уверен, что страна не сможет спокойно перенести бурную радость болельщиков. Поэтому празднования победы на ЧМ-2018 могут вызвать землетрясение.

Известный видеоблогер не мог не затронуть тему о неожиданном успехе российской сборной. Известно, что многие не надеялись на успех отечественных футболистов из-за многочисленных проигрышей в других матчах. Однако старт Чемпионата мира показал, что еще не все потеряно. Особенно много утешительных прогнозов появилось после победы России над испанской сборной. В связи с этим стал возможным успех России на ЧМ-2018, а он может спровоцировать стихийное бедствие.
Николай Соболев вспомнил случай, когда футболисты Мексики забили гол в ворота немцев. Болельщики от радости прыгали настолько сильно, что в результате началось землетрясение. Примерно такой исход ожидает от победы России Николай Соболев, однако он добавляет, что прогноз может и не сбыться. Кроме того, если удача отвернется от отечественной сборной, то в следующих матчах футболисты покажут себя не настолько хорошо.

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