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Надежда России на олимпиаде в Сочи бесстыдно разделась

Сегодня, 12:32

Снимок успел впечатлить слабонервных поклонников ноготой.

Такого поведения от конькобежки Ольги Фаткулиной не ожидали даже самые преданные поклонники. В Сети появился снимок спортсменки без одежды. Надежда России на олимпиаде в Сочи бесстыдно разделась, более того взобралась на окно, где демонстрировала свои прелести всем желающим. Необычный поступок всегда приветливой и скромной Ольки осудили поклонники. Людям показалось много тела, поскольку неприемлемое поведение Фаткулиной ее опозорило в глазах россиян.

В Instagram фотографию откровенного содержания разнесли в пух и прах. На данный момент интим-фото скрыто от взоров непонимающих красоты поклонников. 28-летняя Ольга Фаткулина не замужем. О своих отношениях не распространяется, поэтому информации, встречается ли девушка с кем-либо, нет. В 2014 году в интервью она рассказала о своем идеале мужчины. Для нее главное, чтобы парень был заботливым, чтобы она была ему нужна.

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