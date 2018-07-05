Серена Уильямс рассказала о том, как ей удалось сбросить лишний вес

Сегодня, 13:32

После рождения дочери Олимпии теннисистка набрала лишние килограммы, и все это время она не могла похудеть. Своим методом она поделилась и в разговоре со СМИ.

Спортсменка рассказала о том, как ей удалось сбросить лишний вес – ей помогло отлучение от груди ребенка. Серена рассказывает, что другого выхода не было – уж очень она хотела поскорее вернуться на корт. Уильямс любой ценой должна была попасть на самое престижное соревнование – Уимблдон. Спортивные нагрузки и диеты никак не помогли теннисистке – злосчастный вес не хотел покидать ее тело.

Правда, такой метод очень расстроил Серену, она даже плакала во время отлучения дочери от груди. Она держала ее на руках и пыталась объяснить причину своего поступка.

Уильямс считает, что нет конкретных вещей, от которых люди получают необходимый результат одинаково – что срабатывает на одних, не сработает на других.

2 июля начался престижный турнир Уимблдон, в первом кругу которого Серена Уильямс одержала победу над голландкой Аранту Рус.