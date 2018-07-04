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Шотландские болельщики поддержат любую страну, которая сыграет против Англии

Сегодня, 17:58

18 сентября 2014 года Шотландия попыталась стать независимой от Великобритании. Но этого не произошло, и жители продолжают мстить, причём под раздачу попали английские футболисты.

Шотландские фанаты поддерживают любую команду, которая будет играть против сборной Англии в рамках Чемпионата мира. Изначально Британия оклеветала организаторов Кубка мира, а также Россию в целом после событий 2014 года в Марселе. Но спустя десятки футбольных матчей британские СМИ и власти поменяли своё мнение, и теперь хвалят РФ за организацию. Однако шотландцы акцентировали внимание на том, что не станут поддерживать Королевство, которое лишает их свободы.

Именно поэтому в 2014 году они хотели стать независимой от Великобритании страной. На данный момент в социальных сетях они массово пишут хвалебные слова в адрес шведской команды, которой предстоит играть против Англии. Обыграв Колумбию, англичане готовятся к нелегкой игре. Шведы при этом подчеркнули, что их соперников будет очень сложно обыграть, но при поддержке шотландцев им это станет сделать проще.

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