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Путин может не приехать на матч Россия-Хорватия в Сочи

Сегодня, 17:13

Дмитрий Песков пока не знает окончательного решения президента. Матч пройдет 7 июля на стадионе «Фишт», начало в 21:00 по столичному времени.

Владимир Путин может не приехать на матч Россия-Хорватия, который пройдет в Сочи 7 июля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, пока не знает о планах Путина на 7 июля, потому он затрудняется утвердительно ответить на этот вопрос. Виной тому, предположительно, плотный график государственных дел и возможные встречи с коллегами.

Российский лидер стал болельщиком на первом матче Чемпионата мира по футболу, когда команда РФ разгромила соперника в лице Саудовской Аравии. Он сидел на застекленной трибуне и был горд за отечественных футболистов. Владимир Путин не присутствовал на игре России с Египтом, Уругваем и Испанией, хотя в случае с последней он поздравил спортсменов с победой.

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