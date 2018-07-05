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Имя Льва Яшина будет носить стадион в Ульяновске

Сегодня, 01:30

Под Ульяновском военные годы провел великий вратарь ХХ века – Лев Яшин. В память о голкипере решено назвать городской стадион «Труд».

Ульяновские поклонники футбола выступили с инициативой назвать городской стадион «Труд» в честь великого вратаря Льва Яшина. Такая идея была полностью поддержана губернатором области Сергеем Морозовым, который особо отметил, что с их краем спортсмена связывает большой период его жизни. Напомним, что во время Великой Отечественной войны спортсмен жил в городе и не прекращал тренировки.

Известно, что пресс-служба губернатора области сообщила о том, что разрешение на присвоение имени футболиста ульяновскому стадиону они просили у вдовы Яшина – Валентины Тимофеевны. После раздумий женщина дала свое одобрение и согласилась присутствовать на официальной церемонии.

Напомним, что на сегодняшний день проходит реконструкция стадиона, которая сделает его европейской спортивной ареной. Все запланированные мероприятия проходят строго по графику и его открытие произойдет в срок, уверил Морозов. В городе появится современная, удобная спортивная арена, которая станет трамплином для многих спортсменов. Такого события ждут многие ульяновские любители футбола. Теперь имя Льва Яшина будет носить стадион в Ульяновске.

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