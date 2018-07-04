«Здравый смысл»: Йог научит воронежцев ходить по битому стеклу

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Специалист ознакомит горожан с азами восточной практики.

6 июля в 19:00 в парке «Южный» пройдут общие тренировки по различным спортивным дисциплинам «Здравый смысл». Традиционно на мероприятии будет представлена дисциплина фитнеса, воркаута (уличной гимнастики), кросфита, ММА, детского футбола, а также силовой йоги.

Опытный йог Владислав Воробьевский научит воронежцев всем азам восточной практики, а именно специалист покажет, как найти и сохранить баланс тела, как ходить по битому стеклу и преодолеть себя, концентрируя внимание.

Владислав Воровьевский с 2012 года является представителем йоготерапевтии. Кроме того, он имеет диплом врача-офтальмолога и иглорефлексотерапевтом.