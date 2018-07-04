VistaNews.ru


Джефф Монсон приедет на Алтай

Сегодня, 11:55

Известный боец ММА Монсон озадачил СМИ неожиданным приездом в Россию. Уже стала известна цель и дата его приезда.

Джефф Монсон приедет на Алтай 5 июля, как сообщили источники. Данную встречу организовывает спортивный комплекс «Темп». Там боец и планирует продемонстрировать свои умениями в области смешанных единоборств и поделится своими знаниями с желающими. Также знаменитый боец даст небольшое интервью для прессы, ответит на вопросы детей и возглавит футбольную команду детей с трудным детством.

Проведение данного мероприятия со звездой ММА пройдет под эгидой «Altai Palace Fight» и при поддержке со стороны правительства Алтайского края.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Монсон безумно рад стать гражданином РФ

Боец Джефф Монсон стал гражданином РФ из-за свадьбы с россиянкой

Американский боец ММА Джеффри Монсон стал гражданином России

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем