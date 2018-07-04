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Известный боец ММА Монсон озадачил СМИ неожиданным приездом в Россию. Уже стала известна цель и дата его приезда.

Джефф Монсон приедет на Алтай 5 июля, как сообщили источники. Данную встречу организовывает спортивный комплекс «Темп». Там боец и планирует продемонстрировать свои умениями в области смешанных единоборств и поделится своими знаниями с желающими. Также знаменитый боец даст небольшое интервью для прессы, ответит на вопросы детей и возглавит футбольную команду детей с трудным детством.

Проведение данного мероприятия со звездой ММА пройдет под эгидой «Altai Palace Fight» и при поддержке со стороны правительства Алтайского края.