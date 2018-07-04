«За кулисами ЧМ»: Со стадионов вывезли более 220 тонн мусора

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Из них 18 тонн это алюминиевые банки из-под пива. От остальных фанатов отличаются болельщики из Японии, которые полностью убрали свои трибуны от стаканчиков, салфеток и бутылок.

Уже половина игр Чемпионата мира по футболу в России осталась позади, и все в ожидании финальных состязаний, которые определят мирового чемпиона на последующие четыре года. Футболисты поиграли на славу, о чем говорят восторженные болельщики и народ в целом. Никто не упоминает моменты, происходящие за спортивными кулисами ЧМ.

Так, после каждого матча проводится уборка стадиона, порой шокирующая работников. За все время со стадионов уже вывезли более 220 тонн различного мусора. Примечательно, что среди салфеток, бумажных пакетиков и стаканчиков затерялись 18 тонн банок из-под пива, в количественном эквиваленте это составляет 1,35 миллионов единиц. Весь мусор рассортирован и отправлен на процесс переработки.

Особой чистоплотностью удивили болельщики из Японии, которые после каждой игры сердобольно брали пакеты в руки и убирали за собой трибуны, оставив работников стадиона в недоумении. Менталитет этой страны поражает, ведь японские футболисты в своей раздевалке проделали тот же номер, добавив табличку с надписью «Спасибо». С такими гостями было бы гораздо легче проводить массовые мероприятия, ведь никто не думает о том, что происходит за торжественным и вычурным Чемпионатом мира.