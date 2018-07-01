Криштиану Роналду насмешил фанатов короткими узкими шортиками на ЧМ-2018

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Звезда современного футбола Криштиану Роналду на ЧМ-2018 запомнился не только впечатляющими голами, но и своими необычными привычками на поле. Во время последнего матча футболист насмешил фанатов своими короткими узкими шортиками.

Криштиану Роналду во время матча со сборной Уругвая все время подтягивал наверх свои шорты. Чем привлек внимание публике. Во время исполнения удара по мячу, Роналду сильно закатил форты, которые больше стали напоминать нижнее белье. Поклонницы оценили сильные накачанные ноги спортсмена, а футбольные фанаты высмеяли Роналду и сравнили его с Губкой Бобом, стриптизером и даже младенцем в памперсах.

За Криштиану решил заступиться экс-тренер английской сборной Майк Фелан, который заявил, что Роналду стремится сделать игру на поле ещё интереснее для зрителя, а потому и организовывает подобные «шоу» во время матча.