Евгения Медведева влюбилась в финалиста «Голос. Дети»

Сегодня, 10:59

Романтические отношения российскую фигуристку связывают с певцом, представителем Болгарии на "Евровидении-2017" Кристианом Костовым.

Несмотря на невероятную загруженность, плотный график, тренировки и спортивные состязания, участие во множестве проектах, двукратная серебряная призер Олимпийских игр 2018 Евгения Медведева нашла время и на любовь. Избранником юной спортсменки стал участник проекта «Голос. Дети» Кристиан Костовский.

Сама фигуристка не скрывает, что влюбилась, а недавно она появилась в компании финалиста музыкального шоу на вечеринке в Парке Горького в Москве. 18-летние артисты сияли от счастья, не могли оторвать взгляд друг от друга, держались за руки, и постоянно улыбались - рассказали гости мероприятия. Заслуженный мастер спорта России, обладательница мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов познакомилась с Кристианом на ток-шоу, посвященном «Евровидению», куда пригласили обоих артистов. После завершения программы ребята обменялись номерами, начали активно общаться и даже сходили на несколько свиданий.

На данный момент Евгения находится в Торонто, где вскоре начнет тренировки с канадским чемпионом, фигуристом Брайаном Орсером, тренер поможет ей на пути к высшей ступени олимпийского пьедестала. Несмотря на дистанцию, влюбленные не забывают друг о друге и общаются каждую свободную минуту.