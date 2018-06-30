Теннисист Шаповалов заявил о своих российских корнях

Сегодня, 16:09

Уроженец Израиля, канадский профессиональный теннисист рассказал о своем происхождении и родственниках из России.

19-летний Денис Шаповалов имеет канадское гражданство и успешен в спорте. Но, несмотря на это, теннисист заявил о своих российских корнях – по его словам, у него есть много родственников в России. Родители парня родом из СССР, но покинули страну при ее развале.

В тяжелое для страны время Тесса Шаповалова согласилась на предложение тренера – они вместе с Виктором Шаповаловым, отцом теннисиста, мигрировали в Тель-Авив, где и родился известный спортсмен.

После рождения двух сыновей, как рассказал Денис, родители вместе с детьми переехали в Канаду. Денис уточнил, что родственники у него есть по всей Европе.

Также Шаповалов добавил, что одноручному бэкхенду он научился у Роджера Федерера – парень попросту имитировал движения, которые выполнял спортсмен.