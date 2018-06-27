Депутат Госдумы о «полусмерти» Родченкова: «Собаке - собачья смерть»

Сегодня, 20:09

Емко и, по сути, выразился член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев о «несчастье», случившемся с купленным информатором WADA.

Депутат Госдумы заявил о "полусмерти" Родченкова: «Собаке - собачья смерть». По мнению большинства россиян, такая оценка справедлива. Наркоторговец и стукач, сбежавший в США и буквально «растоптавший» судьбы российских спортсменов, стал уже не нужен своим кураторам после того, как независимый суд Женевы признал его заявления ничем не подтвержденной ложью. Теперь, вероятно, Родченков повторит судьбу Скрипаля, но с менее оптимистическим финалом.

Как бы там ни было, но стоит ожидать новой волны русофобии. По мнению Лебедева, несмотря на попытки еще больше дестабилизировать обстановку со стороны Лондона и Вашингтона, именно Чемпионат мира стал той лакмусовой бумажкой, показавшей реальное положение дел. Видимо Родченков это понял, после чего «хватил лишнего».

Напомним, бывший «ценный свидетель» едва не погиб в Вашингтоне из-за передозировки спиртного с запрещенными препаратами.