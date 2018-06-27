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Появился очередной повод для заявлений о "кровавой руке Кремля". Главный «стукач», чья фейковая информация стоила профессиональной карьеры десяткам российским спортсменам, вновь стал фигурантом скандала, растиражированным западными средствами массовой информации.

Информатор WADA Григорий Родченков едва не погиб в Вашингтоне на пятый день после триумфального открытия Чемпионата мира по футболу в России. Судя по скупым сведениям специальных служб США, которые продолжают курировать бывшего спортивного российского функционера, Родченков выпил почти смертельную дозу виски, закусив при этом довольно вредными для здоровья веществами.

«Ценного свидетеля» спасли сотрудники ФБР, которые прослушивали его телефон и засекли звонок в службу спасения. В настоящее время причины инцидента не освещаются в прессе. По мнению некоторых политических экспертов, начинается очередная кампания против России. Не исключено, что в ближайшее время будет официально заявлено о «руке Кремля», дотянувшейся до потенциально опасного свидетеля.