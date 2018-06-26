Эксперты рассказали, каким будет спорт в ближайшем будущем

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Спортивные соревнования имеют множество поклонников, будь то футбол, баскетбол или теннис. Однако эксперты полагают, что в скором будущем появятся виды спорта с участием роботов и технических новшеств.

Специалисты уверены, что бионические Олимпийские игры являются прекрасным примером спортивных состязаний будущего. В них принимают участие люди, части тела которых были изменены при помощи протезов и вспомогательных технологий. На данный момент в основном подобные соревнования подходят для людей с ограниченными возможностями, на помощь которым пришли устройства и медицина. Однако дальнейшее развитие подобных технологий могут стать причиной развития спорта, в котором примут участие люди более сильными и быстрыми телами.

Эксперты рассказали, что другим вариантом для спорта в ближайшем будущего станут гонки дронов. За последнее время технологии в данном секторе шагнули значительно вперёд, и уже проводятся соревнования, имеющие своих ценителей. Другой вариацией могут стать гонки автомобилей, в которых не будет водителей.

Бои роботов могут возродить часть эпохи гладиаторов, вот только участие в соревнованиях будут принимать только машины, стремящиеся разрушать друг друга. Это может стать красочным зрелищем, как и бои людей на рингах, только без травм для человека.