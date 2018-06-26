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Английские болельщики массово вылетают в Россию, чтобы поддержать свою сборную

Сегодня, 17:29

Британские авиаперевозчики радостно потирают руки и подсчитывают будущие барыши. Английские фанаты в огромном количестве решили поддержать свою сборную и вылетают в Россию. Сайт по продаже авиабилетов обрушился после впечатляющей победы англичан над сборной Панамы со счетом 6:1.

Болельщиков не пугают многочасовой перелет, пересадки и цены на билеты. Все подчинено одной цели – добраться до Калининграда, чтобы быть рядом со своей сборной. Билеты на стадион давно раскуплены, но в распоряжении фанатов – фанзона и многочисленные спортбары. В Калининграде пройдет матч группового этапа со сборной Бельгии, в котором и решится судьба первого места в группе G.

Сотрудники авиакомпаний отмечают, что массовый наплыв заявок на покупку билетов в Россию рос по мере успехов сборной Англии. Авиаперевозчики советуют брать билеты до Москвы, а после на поезде добираться к месту проведения игр.

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