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МИД РФ: «Заявление экспертов о применении допинга футболистами РФ - фейковое»

Сегодня, 12:46

В WADA уже успели призвать FIFA проверить российских спортсменов после проведения ЧМ-2018. Специалисты считают, что резко улучшенные результаты могут быть вызваны применением стероидов.

19 июня текущего года интернет-издание из Саудовской Аравии Sada опубликовало статью. В нём было указано мнение саудовских и международных экспертов о применении допинга футболистами из РФ. В частности, запрещённые препараты применялись в матче против сборной Саудовской Аравии.

Специалисты приводят доказательства того, что российские спецслужбы причастны к изощрённому сокрытию употребления стимулирующих средств.

Кстати, американские представители WADA недавно призывали FIFA проверить российских спортсменов на факт употребления допинга. Эксперты считают, что факт резкого улучшения показателей в футболе даёт огромное обоснование для проверки. В FIFA же ответили, что не могут давать официальное заявление и ответы во время проведения ЧМ-2018.

Сейчас же в МИД РФ решили высказаться насчёт подобных заявлений. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, указывается, что 22 мая FIFA закрыли допинговое дело в отношении российских футболистов. В допинг-образцах из московской лаборатории не было найдено запрещённых средств или же факта подмена анализов.

Получается, что по версии МИД РФ информация саудовских экспертов фейковая, хотя, скорее всего, история ещё продолжится после закрытия футбольного чемпионата.

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