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Миро уличила сборную Россию в «договорняке»

Сегодня, 09:55

Блогер назвала футболистов «сборной колченогих». Свое мнение она опубликовала на обозрение тысячной публики в Сети.

Лена Миро уличила сборную России в «договорняке», о чем поспешила написать на просторах Сети: «А вот, собственно, какая бывает боль, когда играют честно. Кто-то ещё верит в победы сборной колченогих без предварительного договорняка?».

Девушка заявляет, что после пары договорняков с Саудовской Аравией и Египтом, что отзывается в соглашении ОПЕК+ и чартерах в Хургаду, Россия показала на матче с Уругваем, как умеет (или не умеет) «обделаться» на самом деле, когда ей не поддаются. Миро напомнила про то, что заядлые фанаты громко рассказывали про встречу в финале. Ее ответ таков: «Ну, а теперь? Ваши ставки: кто победит в 1/8 - Россия или всё-таки Испания?». 

Скандальная блогер еще вчера унижала Викторию Боню, которая пришла на матч Чемпионата мира по футболу с «сосками наперевес». Лена Миро в красках расписала, как женщины за 40 лет сходят с ума и посоветовала российской модели собирать деньги на вагинопластику. Боня пока не ответила на громкие оскорбления, а Миро продолжает в том же духе, ежедневно выбирая себе новую жертву.

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