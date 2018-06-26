В Волгограде футбольный фан-фест пройдет под бой тамтамов

Сегодня, 09:41

В Волгограде проходит фестиваль футбольных болельщиков, 26 июня станет днем мировых традиций для его участников. Все желающие смогут научиться танцевать латиноамериканские ритмы, игре на африканских тамтамах.

В Волгограде проходит фестиваль футбольных болельщиков, который приурочен к Чемпионату мира – 2018. Его организаторы сообщили, что сегодня 26 июля у них запланирован День мировых традиций. Организаторы рассказали, что посетители мероприятия смогут посетить различные мастер-классы, во время которых научатся латиноамериканским танцам, игре на африканских там-тамах, улучшат свою каллиграфию. Кроме этого, развлекать гостей будут лучшие музыканты с пяти континентов, которые завоевали всемирное признание.

Все желающие смогут поучаствовать в викторине «Вокруг света с FIFA», во время которой смогут узнать больше о спортивных традициях различных стран. Также в рамках мероприятия пройдет большой караоке-флешмоб, во время которого будут петь гимны FIFA на пяти языках.

Начало мероприятия запланировано на 15:00 и продлится до 01:00, а в 15:30гостей ожидает выступление фольклорного коллектива «Станица», а в 17:оо можно будет последить за событиями в футбольном матче Дания - Франция и в 21:00 – Нигерия - Англия.