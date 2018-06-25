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Волгоградские болельщики рассказали о любимых командах на ЧМ

Сегодня, 10:18

Волгоград охватила атмосфера спортивного торжества: «Волгоград Арена» просто «сияет» от количества звезд футбола. Болельщики со всех континентов прибыли в Россию, чтобы поболеть за команду-фаворита. Жители Волгограда также имеют свои предпочтения в футболе, о чем поделились в одном из интервью.

Волгоградские болельщики восторженно отзываются о футбольных матчах, которые уже прошли. Конечно, большинство болельщиков рассказали о том, что на ЧМ-2018 они болеют за Россию. Но многие из них также поддерживают Мексику и Хорватию. Меньшее количество волгоградцев поддерживают Исландию. Именно эти страны они перечислили в ответ на вопрос о любимых командах на ЧМ.

Такой сильной игры от российской сборной не ожидал никто. В последний раз, как вспоминают фанаты, такая игра была на Евро-2008 с Нидерландами. Чемпионат очень интересен зрителям, ведь исход сложно предугадать.

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