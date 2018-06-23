Болельщики из Англии оценили качество проведения ЧМ-2018 в России

Сегодня, 16:00

Вопреки антироссийским высказывания по поводу проведения ЧМ по футболу 2018 в России, болельщики из Англии, приехавшие на матч совместного этапа между сборными Англии и Панамы, оценили качество проведения события в России наилучшим из тех, на которых им доводилось побывать.

Один из болельщиков высказался: "Здесь очень красиво, фан-зоны оборудованы по последнему слову техники, есть запоминающиеся места, где можно провести досуг, в общем есть, на что посмотреть". Гости из Англии отметили, что им был оказан теплый прием, а жителей страны они назвали приветливыми. Они также заявили, что все опасения властей Англии о том, что в России может быть опасно для иностранных болельщиков - ложная информация.