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Салах извинился перед египтянами за проигрыш на ЧМ-2018

Сегодня, 07:44

Теперь Мохамед Салах грозится вернутся с триумфом и играть во время ЧМ-2022, сейчас он оправдывается недостаточным опытом игроков.

 Нападающий египетской сборной выразил свои глубочайшие извинения перед фанатами после проигрыша в игре с Саудовской Аравией, где счет оставался 2:1 не в пользу Египта. Теперь он точно планирует вернуться на следующий чемпионат мира, и доказать своё первенство.

Напомним, что вчера, 25 июня, состоялась игра между сборными командами Египта и Саудовской Аравии, где голы удалось забить Сальману Аль-Фараджу и Салему Аль-Давсари. Со стороны египтян с голом вошел Мохамед Салах.

В результате Саудовская Аравия набрала три очка, и стала на третье место в группе А, а Египет не набрал очков, и ушел на четвертое место в рейтинге А.

Ранее Египту никогда не доставалась победа в финалах ЧМ.

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