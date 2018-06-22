Болельщиков из Швейцарии досмотрят с пристрастием

Сегодня, 11:01

Организаторы Чемпионата мира по футболу адекватно реагируют на неправомерные действия гостей чемпионата. Поклонников сборной Швейцарии теперь из-за флагов будут досматривать с особой тщательностью.

Известно, что Чемпионат мира по футболу всегда был не только спортивным соревнованием, но и ареной для политических страстей, которые кипят между разными странами. Так. Некоторые гости нынешнего мундиаля уже были подмечены в некорректном отношении к своим оппонентам. Что заставило организаторов усилить качество проверок.

Так, сообщается, что во время предстоящего матча сборной Швейцарии ее болельщиков будут досматривать с особым пристрастием. Такая необходимость возникла из-за того, что в данной команде играет шесть выходцев из Косово и фанаты могут пронести флаги этой республики. На такой факт можно было бы не обратить внимания, но швейцарцы играют с сербами, которые являются давними противниками республики Косово. Если между болельщиками вспыхнет конфликт, то его будет достаточно сложно погасить, поэтому решено его предупредить.

Организаторы рассказали, что стюарды не имеют право отнимать флаги у фанатов, а их основной задачей станет убеждение. Болельщики просто должны добровольно оставить запрещенные предметы в камере хранения и забрать их после матча.