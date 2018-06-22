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Месси не вывел сборную Аргентины в плей-офф ЧМ-2018

Сегодня, 09:35

Болельщики сборной Аргентины возлагали большие надежды на Лео Месси, который должен был обеспечить результативную игру команды. После разгромного проигрыша сборной Хорватии стало понятно, что команда даже не выйдет в плей-офф.

Вчера, 21 июня, на ЧМ-2018 проходила встреча сборных Аргентины и Хорватии. Обе команды считаются довольно сильными и равнозначными соперниками. Аргентинские болельщики особые надежды возлагали на результативную игру Лео Месси, который обязан был вывести команду, как минимум, в ¼ Чемпионата мира, а может и в полуфинал.

Аналитики отмечают, что для аргентинцев все с самого начала мундиаля пошло не так. После ничьей со сборной Исландии на футболистов посыпался шквал критики. Главная претензия наставнику команды Хорхе Сампаоли – почему он не выпустил раньше Игуаина. Ну, а после разгромного поражения 0:3 команде Хорватии досталось и фавориту – Лео Месси.

Теперь вывести команду из группы сможет только чудо. Месси не вывел сборную Аргентины в плей-офф ЧМ-2018, а во время вчерашней игры чувствовал себя явно не в своей тарелке.

Напомним, что супруга футболиста Антонелла сообщила в социальных сетях, что прилетит в Россию после группового этапа. Похоже, что данная поездка может и не состояться.

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