Овечкин: Переживаю за сборную, прибавилось седых волос

Сегодня, 17:00

Прославленный хоккеист, капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» рассказал журналистам, что из-за переживаний за сборную России по футболу у него добавилось количество седых волос. Овечкин подтвердил, что он заядлый болельщик футбольной сборной и что он внимательно следит за ходом ЧМ-2018. Напомним, после двух побед команда России обеспечила себе выход из группы (впервые за последние 32 года), и в матче Россия-Уругвай будет определено, с какого места российская команда выйдет в плей-офф.

Далее Александр Овечкин рассказал о своих планах. Сейчас он с членами команды «Вашингтон Кэпиталз» ездит с Кубком Стэнли, демонстрируя его болельщикам. В недалеком будущем собирается привезти Кубок в Москву. Как раз сейчас составляется план действий в России. Пока ясно, что Овечкин обязательно посетит родную динамовскую школу, где он вырос как хоккеист. Более подробно все будет решаться на месте, в Москве.

Недавно Овечкин сбрил бороду, которую отращивал довольно длительное время. Бритвенный станок, причастный к этому действу, он собирается продать на благотворительном аукционе, средства от которого будут перечислены на помощь больным детям.