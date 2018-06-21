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Украинский футбольный комментатор пошутил над болельщиками России

Сегодня, 15:04

В соцсети Twitter на странице украинского комментатора футбола Виктора Вацко появилась «шуточная» запись, которая унизила достоинство болельщиков сборной России.

Украинский футбольный комментатор, который пошутил над российской сборной и болельщиками, «напоролся» на ответы возмущенных пользователей сети. В своем сообщении Виктор написал, что болельщики России выглядят смешно, когда радуются победе сборной. Ведь, по его словам, россияне узнают, что такое «настоящий футбол» уже в плей-офф. Болельщики сразу ответили Вацаку на оскорбления в шуточной форме, а также поинтересовались, что тот будет писать в случае очередной победы России.

Некоторые юзеры с грустью подытожили, что комментатор потерял доверие болельщиков, поскольку те его считали объективным специалистом своего дела.

Вацко подчеркнул, что россияне сажали своих игроков «на кол», а теперь испытывают оргазм от их игр. Пользователи соцсети вспомнили Вацку и то, как украинская сборная «пролетела», не попав на Чемпионат.

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