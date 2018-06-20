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5-кратный победитель British Open по гольфу Томпсон скончался в Австралии

Сегодня, 12:40

Известный спортсмен последние годы страдал от болезни Паркинсона.

Гольфист Питер Томпсон, завоевавший в своё время пять раз Открытый чемпионат Великобритании по гольфу (British Open), скончался в возрасте 88 лет. Спортсмен умер в Австралии, в городе Мельбурн, где он в последнее время жил вместе с семьёй. 5-кратный обладатель престижного титула в 1979 году был отмечен орденом Британской империи в степени командор. В 2001 году австралийские власти наградили его орденом Австралии. Причины смерти выдающегося гольфиста не разглашаются. Вместе с тем известно, что в последнее время он страдал от болезни Паркинсона. Диагноз Томпсону был поставлен четыре года назад. С тех пор врачи предпринимали попытки вернуть его к полноценной жизни, но все они оказались безуспешны. Официальные лица Австралии и Великобритании, известные спортсмены и функционеры уже высказали слова соболезнования в связи с трагедией.

Ранее мы писали, что скончался барабанщик, игравший в одной группе с Элвисом Пресли.

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