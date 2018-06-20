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Черчесову в прямом эфире включили песню «Ты просто космос, Стас»

Сегодня, 11:43

Российские футбольные фанаты были обеспокоены предстоящим матчем между сборной Египта и России. Болельщики переживали, что нападающий Liverpool Мохаммед Салах может «разгромить» нашу сборную.

«Фараоны» - именно так называют сброную египтян, не смогли одержать победу над нашими футболистами. Более того, гол, забитый Салахом в наши ворота, пробивался через пенальти. Российская сборная во втором мачте забила «фараонам» три мяча. Воодушевленные нашей победой комментаторы, включая Стогниенко, включили песню «Ты просто космос, Стас» в прямом эфире. Толпа активно поддерживала победившую сборную.

Напомним, наша сборная по футболу вышла в play-off в первый раз за 32 года. Российским спортсменам предстоит игра со сборной Уругвая.

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