Черчесову в прямом эфире включили песню «Ты просто космос, Стас»

Сегодня, 11:43

Российские футбольные фанаты были обеспокоены предстоящим матчем между сборной Египта и России. Болельщики переживали, что нападающий Liverpool Мохаммед Салах может «разгромить» нашу сборную.

«Фараоны» - именно так называют сброную египтян, не смогли одержать победу над нашими футболистами. Более того, гол, забитый Салахом в наши ворота, пробивался через пенальти. Российская сборная во втором мачте забила «фараонам» три мяча. Воодушевленные нашей победой комментаторы, включая Стогниенко, включили песню «Ты просто космос, Стас» в прямом эфире. Толпа активно поддерживала победившую сборную.

Напомним, наша сборная по футболу вышла в play-off в первый раз за 32 года. Российским спортсменам предстоит игра со сборной Уругвая.