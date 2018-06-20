Антон Шипулин подарит Артему Дзюбе лыжи

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Артем Дзюба должен был забить пять мячей на Кубке конфедераций и получить за это подарок от Антона Шипулина – такое предложение футболисту поступило в апреле. Но спортсмен не отличился своей игрой и теперь у него появился шанс все исправить.

Первая победа российской сборной на Чемпионате мира по футболу воодушевила всех болельщиков. Так, лидер мужской сборной страны по биатлону Антон Шипулин на своей страничке в социальной сети Instagram выложил пост, в котором хвалил футболистов, а особенно Артема Дзюбу. Напомним, что данная победа открывает сборной России прямую дорогу в 1/8 финала ЧМ-2018.

Напомним, что ранее Шипулин обещал Дзюбе за успешную игру в Кубке конфедераций подарить супер дорогие лыжи. Такой подарок он мог получить только после пяти забитых мячей, но футболист не отличился во время соревнований. Теперь же данное обещание вновь актуально, а забитые футболистом мячи приближают его к заветному подарку.

Российская сборная сыграла уже два матча на ЧМ, в обеих из которых одержала сокрушительную победу. Следующая игра состоится уже 25 июня в Самаре с командой Уругвая. Аналитики дают хорошие прогнозы на победу наших футболистов.