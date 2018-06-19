Василий Уткин больше не комментирует матчи ЧМ-2018 на Первом канале

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На YouTube-канале известного комментатора появилось видео, в котором он сказал, что расстается с Первым каналом. Руководство Первого подтвердило отказ Уткина комментировать ЧМ-2018.

Василий Уткин завершил свою комментаторскую деятельность на Первом канале после матча «Португалия-Испания». Комментатор решил воздержаться от озвучивания реальной причины ухода и попросил своих поклонников не придумывать догадок по этому поводу.

Первый канал подтвердил, что Валерий действительно больше не комментирует матчи ЧМ-2018 и попросили уважать персональную жизнь Уткина.

Василий планирует передать свой гонорар в фонд поддержки людей, страдающих аутизмом «Выход». Напомним, 15 июля заканчивается ЧМ-2018, который проводится в одиннадцати городах России.