Бразилия пожаловалась FIFA на отказ судьи матча с Швейцарией использовать VAR

Сегодня, 15:10

Футбольная конфедерация Бразилии (CBF) попросила обратить внимание FIFA на действия главного арбитра. По мнению CBF, главный судья Сесар Рамос Паласуэлос не использовал видеопомощь в нескольких моментах игры.

Бразильская сторона считает, что в момент перед голом Цубер подтолкнул Миранду. А второй момент, который заметила Бразилия, – когда швейцарцы сбили Жезуса в штрафной.

Именно эти два фактора стали причиной, почему CBF пожаловалась FIFA на отказ судьи матча с Швейцарией использовать VAR. Во втором случае, по мнению бразильцев, должны были назначить пенальти.

В таком случае принято использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR), когда возникает спорная ситуация на поле. VAR используется в случае пенальти, гола, красной карточки и ошибок судьи.