Британские фанаты изменили мнение о России после ЧМ-2018

Сегодня, 09:23

Опасения по поводу стычек и масштабных столкновений английских и российских любителей футбола не оправдались.

Британские фанаты, которые приехали в Волгоград на ЧМ-2018, поделились впечатлениями о городе и России. Некоторые из них и вовсе убеждены, что часть таблоидов и вовсе врёт об этой стране.

В итоге поклонники футбола изменили своё мнение о РФ после путешествия на чемпионат. Один из фанатов заявил, что он больше не будет верить в тот негатив, который некоторые британские информагентства пишут о РФ. По крайней мере своё мнение изменили хотя бы несколько человек.

Стоит отметить, что приехавшие в Волгоград британцы культурно проводят время, посещая различные музеи. Комментируя это люди заявили, что для них это был «интересный опыт».