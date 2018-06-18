В Ростове для бразильцев все сложилось успешно

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Посол Бразилии в РФ Антонио Луис Эспинола Салгадо опасался за судьбу бразильских болельщиков в Ростове, но, по его словам, все пошло хорошо. Проблемы возникли только у одного фаната бразильской сборной, который потерял свой паспорт.

Сборные команд Бразилии и Швейцарии встречались вчера, 17 июня, в поединке на стадионе в Ростове. Напомним, что матч закончился со счетом 1:1. Посол Бразилии сообщил, что такой результат является положительным для игроков сборной его страны, но им необходимо прибавить в игре.

Также Антонио Луис Эспинола Салгадо сообщил, что опасался различных провокаций и незапланированных инцидентов, которые могут произойти с болельщиками сборной Бразилии в Ростове. Как оказалось, его опасения были беспочвенны – ростовчане радушно приняли гостей Чемпионата мира и показали настоящее русское гостеприимство. Такчто для бразильцев в Ростове всё сложилось успешно. Неприятности возникли только у одного туриста, который потерял свой паспорт. Данная проблема была быстро решена – на время проведения ЧМ в Ростове открыли консульство, которое оказывает услуги иностранным туристам. Его сотрудники быстро изготовили временный документ, который позволит мужчине вернуться на родину.