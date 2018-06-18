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Фигуристке Погорилой не удалось покинуть Японию из-за землетрясения

Сегодня, 14:31

Спортсменка продолжает находиться в сейсмически нестабильном регионе.

Российская фигуристка Анна Погорилая осталась в Японии вопреки своей воле из-з землетрясения, которое произошло в стране накануне. Спортсменка сообщила об этом в своём Instagram. На странице Погорилой в разделе Stories появилась публикация, где она отметила, что утром у неё не получилось покинуть Кобе.

Пока не известно, сколько ещё фигуристке придётся находиться в Японии. Также существует вероятность новых толчков в данном регионе. Как известно, в ночь на 18 июня в ряде японских провинций произошло землетрясение, мощность которого оценивают в 6,1 балла. Погорилая находилась в Японии в рамках участия в шоу Fantasy on Ice.

Ранее мы писали, что семья Плющенко и Рудковской пережила страшное землетрясение в Японии. Супружеская пара находилась в стране восходящего солнца в момент, когда начались подземные толчки.

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